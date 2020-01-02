İzmit Belediyesi'nde 25 çalışanın işsiz kalması protesto edildi - Son Dakika

İZMİT Belediyesi'nde 25 sözleşmeli memurun sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz kalmaları protesto edildi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, "İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir" dedi

İzmit Belediyesi'nde çalışan 25 sözleşmeli memur, yılbaşında yenilenmesi gereken sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine işsiz kaldı. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 25 sözleşmeli memurun işsiz kalması üzerine, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası bugün İzmit Belediyesi'nin hizmet binası önünde protestoda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in 31 Mart seçimleri öncesinde konuk olduğu bir televizyon programında söylediği, "Kötü niyetli olarak politika yürüyorlar. Fatma hanım kazanırsa işinizden olacaksınız diyorlar. Ben kul hakkından yetim hakkından korkarım, işini doğru yapanların ekmeğiyle oynamak bizim kitabımızda yazmaz. İşçi kardeşlerimiz korkmasınlar. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" sözlerinin dinletildiği eylemde, 'CHP'nin altı oku emekçinin göğsüne saplanıyor', 'Ağla İzmit, Fatma Başkan atmaya devam ediyor' ve 'İzmit Belediyesi, emekçinin dram yeri' yazılı dövizler taşındı.

Sözleşmeli memurların derhal görevlerine iade edilmesini isteyen Levent Uslu, "31 Mart seçimleri öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız bu bizim namus sözümüzdür' demişti. Şimdi biz kendisine burada soruyoruz, sözlü olarak vaat ettiğiniz şeyin özü neye denk düşmektedir? 'Gülümse İzmit' diyen başkan olarak işsiz kalmış, sürgün yaşamış, baskıdan bıkmış insanlara sırıtarak mı bakıyorsunuz? İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir. Adalet yerini mutlaka bulacak. Bu zorbalar zulümle abat olamayacaklar" dedi.

İzmit Belediyesi'nin gerekçelerinin yasal dayanaktan uzak olduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu:

"Burada sizlerin huzurunda kamu vicdanı adına İzmit Belediye Başkanı ve yönetimine soruyoruz, işten çıkartmalarla ilgili 'Liyakate aykırı personel çalıştırılıyor' beyanından kasıt, sizlerin ideoloji ve politik görüşünüze uygunluk mudur? Liyakat, hizmette ehliyet midir, sizce belirlenen kalıplara girmek midir? İzmit Belediyesi tarafından üretilen gerekçeler yasal dayanaktan uzak, fütursuz ve pervasızdır. Bahsi geçen sözleşmeli çalışanların işten çıkartılmasının kamu vicdanını sağlamak adına yapıldığı yalanı içler acısı bir durumdur. Bunu ifade etmek söyleyen açısından trajik, kamuoyu nezdinde komiktir. Trajikomik işlere imza atmaktan, zulümle anılan bir başkan olmaktan vazgeçin. Sözleşmeli memur ve işçi kıyımlarına derhal son verin, derhal görevlerine iade edin."