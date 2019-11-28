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İzmit Belediyesi'nde kadın hakları eğitimi

6 saat önce

İzmit Belediyesi, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi işbirliğiyle belediye personeline "Kadın Hakları Eğitimi" verildi.

İzmit Belediyesi'nde kadın hakları eğitimi, System.String[]

İzmit Belediyesi, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi işbirliğiyle belediye personeline "Kadın Hakları Eğitimi" verildi.


Belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen, Başkan yardımcısı Sibel Solakoğlu'nun da katıldığı eğitimde konuşmacı olarak Av. Hande Özok ve Av. Öznur Ülgen yasalarda kadın hakları ve şiddetle mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdiler. Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde katılımcılara Kadın Hakları bilgilendirme broşürü ve turuncu renk çınar rozeti verildi.


Kadınlar şiddet gördükten sonra başvuracağı yeri bilmiyor


Eğitime konuşmacı olarak katılan avukatlara Nutuk hediye eden Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ekonomik, siyasal ve sosyal birçok kaygıyla şahit olduğumuz kadına yönelik şiddet olaylarını görmezden geliyoruz. Ben biliyorum ki şiddet gördükten sonra nereye başvuracağını bilmeyen kadın sayısı çok fazla. Umarım artık şahit olmayız fakat çevremizde bu durumda olan kadınlara nereye başvuracakları yönünde yönlendirme yaparak ya da onlara eşlik ederek farkındalık oluşturabiliriz" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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