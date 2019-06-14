İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
4 saat önce
İzmit Belediyesi'nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı.
İzmit Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
'nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, çalışanlara 2 milyon 100 bin lira maaş, 600 bin lira da toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyenin ilk dilimi ödendi. Belediye çalışanlarının maaş ve ikramiyelerini 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren çekebilecekleri kaydedildi. - KOCAELİ
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