İzmit Belediyesi'nde pazar yerlerinin devri görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmit Belediyesi'nde pazar yerlerinin devri görüşüldü - Son Dakika Ekonomi

İzmit Belediyesi'nde pazar yerlerinin devri görüşüldü

7 saat önce

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında ilçe genelinde bulunan Pazar yerlerinin devirleri görüşüldü.

İzmit Belediyesi'nde pazar yerlerinin devri görüşüldü, System.String[]

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında ilçe genelinde bulunan Pazar yerlerinin devirleri görüşüldü.


İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler'in başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Zabıta Müdürlüğü'ne ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Zabıta Müdürlüğü'nün dosyasında pazar yerlerinin devrine ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre borçları tamamen ödenmiş olan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı, Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı, Kozluk Pazarı, Yenişehir Kapalı Pazarı, Kuruçeşme Kapalı Pazarı ve Yenidoğan Pazarında bulunan pazar yerlerinin devri görüşülerek yeni sahiplerine verilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seslendirme sanatçıları 15 yıldır zam alamıyor
Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

Son Dakika Haberleri
22:18 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:14 Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız - Son Dakika Ekonomi
22:08 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
22:00 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi
21:13 Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi'nde pazar yerlerinin devri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]