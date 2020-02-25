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İzmit Belediyesi'nde sınav sonuçları açıklandı
6 saat önce
İzmit Belediyesi tarafından Sosyal Hizmet Uzmanlığı alımı için 14 Şubat 2020 Cuma günü yapılan sözlü mülakat sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi tarafından Sosyal Hizmet Uzmanlığı alımı için 14 Şubat 2020 Cuma günü yapılan sözlü mülakat sonuçları açıklandı.
İzmit Belediyesi'nde teknik personel işe alımlarında liyakat usulüne göre önce yazılı bir sınav ardından da sözlü mülakat gerçekleştirdi. Belediye bünyesinde açılan sosyal hizmet kadrosuna başvurarak yazılı sınava giren 62 kişiden yeterli puanı alan 15 kişi mülakatlara katılarak son aşamayı tamamladı. İzmit Belediyesi sosyal hizmet uzmanlığı alanında sözlü mülakata giren 15 kişiden başarılı olup işe başlayacak olanların isimleri İzmit Belediyesi'nin resmi internet sayfasından ilan edildi. - KOCAELİ
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