Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nde yeni başkan yardımcıları belli oldu
Son Dakika Yaşam İzmit Belediyesi'nde yeni başkan yardımcıları belli oldu

İzmit Belediyesi'nde yeni başkan yardımcıları belli oldu

6 saat önce

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yeni başkan yardımcıları belirlendiği duyuruldu.

İzmit Belediyesi'nde yeni başkan yardımcıları belli oldu, System.String[]

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yeni başkan yardımcıları belirlendiği duyuruldu.


İzmit Belelediyesi'nde yeni belediye başkanları belli oldu. Yapılan yazılı açıklamalar ile belediye başkan yardımcıları duyuruldu. Buna göre İzmit Belediyesi Meclis üyesi Ünal Özmural ve Avukat Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak belirlenirken İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Tanta ise İzmit Belediyesi başkan vekili olarak atandı. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda mimar olan Arsal Arısal ise, içerisinde pek çok ödüllü mimar ve mühendisin yer aldığı proje ekibine koordinatör olarak atandı.


Açıklamada başkan yardımcılarının görev dağılımının ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. - KOCAELİ

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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