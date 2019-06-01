Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden 7 bin helva
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İzmit Belediyesi'nden 7 bin helva

1 saat önce

İzmit Belediyesi Kadir Gecesi münasebetiyle önceki akşam vatandaşlara kentin 4 ayrı noktasında 7 bin helva dağıttı.

İzmit Belediyesi'nden 7 bin helva, System.String[]
İzmit Belediyesi Kadir Gecesi münasebetiyle önceki akşam vatandaşlara kentin 4 ayrı noktasında 7 bin helva dağıttı.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazı sonrası 7 bin kişilik helva ikramında bulunuldu. İzmit Yürüyüş Yolu Yeni Cuma mevkii, Fevziye Cami, Zincirlikuyu Cami ve Mehmet Ali Paşa Cami önünde Kadir Gecesi nedeniyle yapılan helva halkın memnuniyetiyle karşılandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:18 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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