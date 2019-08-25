Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden betonarme ve taş duvar ihalesi
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İzmit Belediyesi'nden betonarme ve taş duvar ihalesi

1 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen betonarme ve taş duvar ihalesinde 10 firma teklif sundu.

İzmit Belediyesi'nden betonarme ve taş duvar ihalesi, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen betonarme ve taş duvar ihalesinde 10 firma teklif sundu.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından betonarme ve taş duvar ihalesi gerçekleştirildi. Muhammen bedelin 910 bin 191 TL olduğu ihale İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İhaleye katılan 10 firma teklif sundu. İzmit Belediyesi'nin resmi sosyla medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye katılan firmalardan gelen en düşük teklif 605 bin 330 TL olurken, verilen en yüksek teklif ise 844 bin 980 TL oldu.


İhaleyi kazanan firmanın ilerleyen günlerde belediye yetkilileri tarafından açıklanacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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