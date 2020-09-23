İzmit Belediyesi'nden dans kursu - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nden dans kursu

İzmit Belediyesi sanat çalışmaları kapsamında özel eğitmenler tarafından verilecek dans kursu düzenliyor.

İzmit Belediyesi'nden dans kursu, System.String[]

İzmit Belediyesi sanat çalışmaları kapsamında özel eğitmenler tarafından verilecek dans kursu düzenliyor.

İzmit Belediyesi dans tutkunlarını alanında uzman eğitmenlerle buluşturmaya devam ediyor. Memhet Ali Paşa'da açılacak olan dans kursu başvuruları 20 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm herkesin başvurabileceği dans eğitimleri özel eğitmenlerle yapılacak. Başvurmak isteyen vatandaşlar, formlarını İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok (Kültür Müdürlüğü) içerisinden temin edebilecek. Haftada 2 gün, 2 ders şeklinde eğitim verecek olan eğitmenler, yarışmacıları bir sene boyunca hazırladıktan sonra çeşitli festival, yarışma ve sanat gecelerine katılacaklarını belirtti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Eylül, Ekim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyesi'nden dans kursu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor         
11:18
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı         
10:35
İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili         
10:22
Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı         
10:10
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti         
09:40
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz krize yol açtı Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz krize yol açtı         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretecek Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretecek         
04:22
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 11:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi'nden dans kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei