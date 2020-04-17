İzmit Belediyesi'nden dayanışma askısı - Son Dakika

Korona virüs ile mücadeleyi kent dayanışmasına dönüştüren İzmit Belediyesi, anlaşmaya vardığı büyük marketlere "Komşunu unutma, askıya gıda bağışla" diyerek Dayanışma Askısı stantları kurdu.



Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını ile mücadeleyi ilk günden bu yana özveri ile sürdüren İzmit Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. Vatandaşların ekonomik olarak da olumsuz yönde etkilendiği salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarını sürdüren İzmit Belediyesi, kentteki marketlere Dayanışma Askısı stantları koyarak yardımlaşmayı yaygınlaştırmak için düğmeye bastı. İlk etapta 5 farklı markete koyulan Dayanışma Askısı stantları ilk gününde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar kendileri için yaptıkları alışverişin yanı sıra fazladan erzak satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere poşetlerini Dayanışma Askısı'na astı.



Anlaşma yapılan marketten kendi evlerinin ihtiyaçları doğrultusunda aldığı ürünlerden birer tane daha fazla alarak alışveriş sonu Dayanışma Askısı'na bırakan Başkan Hürriyet, "Dayanışmamızı arttırmak adına marketlerimiz ile bir anlaşma yaptık ve onlara birer askı verdik. Böylelikle 'Askıda Gıda' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Kendimiz için alışveriş yaparken, komşularımızı da unutmayalım diyoruz. Alışverişlerimizde birer tane daha fazla ürün alalım. Bugün hem kendimiz hem ihtiyaç sahipleri için alışveriş yaptık. Tüm vatandaşlarımızın, tüm İzmitlilerin birbirine yardım etmesi için dayanışma kampanyasını başlattık. Askıda Gıda stantlarında bulunan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hem ihtiyaç sahiplerine destek olacağız hem de dayanışma gücümüzü arttıracağız" dedi.



Dileyen tüm vatandaşların Dayanışma Askısı'na ihtiyaç sahipleri için aldıkları gıdaları bırakabileceğini belirten Başkan Hürriyet, "Alışverişini tamamlayan vatandaşlar Dayanışma Askısı'na ihtiyaç sahipleri için de marketten çıkmadan aldıkları ürünleri bırakacak. Gün sonunda Dayanışma Askısı'ndaki ürünleri belediye olarak teslim alacak, ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız" diye konuştu. - KOCAELİ