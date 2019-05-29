İzmit Belediyesi'nden dolandırıcı uyarısı
1 saat önce
İzmit Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
İzmit Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:14 Kaynak: İHA
'nden dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bazı kişilerin belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak para topladığı hatırlatılan uyarıda, "Kişi ve kurumları arayarak para talebinde bulunanlara itibar edilmemeli. Sık sık karşılaşılan bu durumla ilgili olarak gerekli açıklama ve uyarılar yapılmasına rağmen böyle bir durumla karşılaşılmaya devam edilmektedir. İzmit Belediyesi'nin hiç bir başkan yardımcısı tarafından yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak yardım isteyenlere itibar etmemelerini, bu tür yardım için arayan veya gelenler olduğunda polise ihbarda bulunmalarını istiyoruz" denildi. - KOCAELİ
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