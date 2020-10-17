İzmit Belediyesi'nden Gültepe'de 'gül kokulu' festival - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, Gültepe Mahallesi'nde Gül Festivali düzenlendi.

İzmit Belediyesi ve Gültepeliler Platformu ortaklığında bu yıl ilki gerçekleştiren "Gül Festivali", Gültepe Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katıldığı festivalin açılışı çocukların sokak merdivenlerini boyamasıyla yapıldı. Bando takımıyla birlikte mahallede yürüyerek esnafa kolaylık dileyen Başkan Hürriyet, vatandaş ve esnafa gül dağıttı.

Festivalde ilk olarak konuşan Gültepeliler Platformu Başkanı Temel Sinan Çakırer, "İstedik ki adı gül olan mahallemizin bir festivali olsun. Sayın Başkanımızı da bu isteğimizi ilettik. Kendisi de bunu ilk duyduğunda çok mutlu oldu ve Gültepe güllerle anılsın istedi. Projemize ortak oldu. Burada hepinizin huzurunda kendisine kıymetli destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmit sınırları içerisinde bulunan mahalleler arasında en çok gülün dikili olduğu mahalle ünvanımızı aldık ve bunu bir festivalle taçlandırmak istedik. İnşallah bu festivali yıllarca sürdüreceğiz" dedi.

Gültepe'ye güllerin yakıştığını söyleyen Başkan Hürriyet ise, "Gültepe Mahallemize en güzel gül festivalleri yakışır demiştik. Gültepeliler Platformunun öncülüğünde, onların fikirleriyle geliştirerek bu sene festivalimizin ilkini düzenliyoruz. 1'inci Gül Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu sene pandemi koşulları sebebiyle sınırlı bir şekilde etkinliğimizi düzenliyoruz. Seneye Allah'ın izniyle pandemi bittiğinde çok daha güzel şölenler gerçekleştireceğiz. Bu sene güzel güllerimizi halkımıza dağıtıyoruz. Seneye de en güzel gülü yetiştiren yarışmamızı gerçekleştireceğiz ve ödüllerini vereceğiz. Gültepe'ye yakışır etkinlikler yapacağız. İstiyoruz ki dayanışma olsun, komşuluk gelişsin, insanlar birbirlerine yardımcı olsun. Bu etkinlikler ile bağlarımızı daha güçlendirmiş oluyoruz. Biz Gültepe'nin adını duyurmak istiyoruz. Gültepe güzelliklerle, güllerle anılacak. Bu gül festivali çok yakıştı mahallemize. Katkı sunan değerli Gültepeliler Platformu Başkanımıza ve üyelerine, tüm mahallelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ