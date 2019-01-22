İzmit Belediyesi'nden Gündeme Gelen Personeli ile İlgili Açıklama

İzmit Belediyesi
, pedegog kadrosundaki bir personelini düğün salonunda görevlendirdiği iddiası hakkında açıklama yaptı.
İzmit Belediyesi, pedegog olarak kadrodaki personelin düğün salonunda çalışıtrıldığı iddiası ile gündeme gelen konu ile ilgili açıklama yaptı. Basında yer alan bir personel ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada N.K. isimli personelin 11 mahalleye hizmet veren Şahinler Mahallesi Cavit Akarsu Kültür Merkezi'nde pedagog görev tanımı ile görevlendirdiğini duyurdu. N.K. ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kişinin Pedagog kadrosunda olduğunu iddia etmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Kişi, pedagog olmadığı gibi, Pedagog kadrosunda değil, memur kadrosundadır. Konu yargıya intikal ettiğinden, nihai kararı yargı verecektir" denildi.
N.K.'nın 1993 yılında aldığı Pedagoji Sertifikası ile pedagog kadrosuna atandını açıklayan İzmit Belediyesi, "Personel, 2006-2010 yılları arasında belediyemizin değişik birimlerinde görev yaptıktan sonra, 2016 yılında pedagog görev tanımı ile 11 mahallemize hizmet veren Şahinler Mahallesi Cavit Akarsu Kültür Merkezi'nde görevlendirilmiştir. N.K. bunun üzerine yürütmenin durdurulması talebi ile Kocaeli
2. İdare Mahkemesine başvurmuş, talebi reddedilince bu sefer aynı taleple İstanbul
Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunmuştur. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kişinin yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Dava derdest olup, halen devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Şahısın pedagog kadrosunda olmadığının kaydedildiği İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Söz
konusu kişi, pedagog kadrosuna atanmak için Mahalli İdareler Görevde Yükselme Yönetmeliğince gerekli olan Pedagoji Lisans diplomasına sahip olmadığından, memur kadrosuna yapılan atama işlemi ile ilgili de aksine bir yargı kararı bulunmadığından memur kadrosundadır. Basın ve yayın organlarında belirtildiği gibi kişinin eşi yakın bir tarihte değil, 20 yıl önce vefat etmiş ve 2 çocuğu da eğitimlerini tamamlayarak meslek sahibi olmuş yetişkin insanlardır. Bu çocuklarından birisi de serbest avukat olup, kendisinin avukatlığını üstlenmiş bulunmaktadır. Şahinler Cavit Akarsu Kültür Merkezine İzmit merkezinden ulaşım tek vasıta ile sağlanmaktadır. Kültür Merkezine yürüme mesafesinde market ve hemen bitişik mahalle olan Hakkaniye'de de petrol istasyonu ve market bulunmaktadır" belirtildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Adı geçenin personelin görevlendirildiği Şahinler Cavit Akarsu Kültür Merkezi ve diğer kültür merkezlerimiz, haftanın belirli günlerinde temizlik ekiplerimizce temizlenerek ihtiyaçları karşılanmaktadır. N.K.'nın temizlik yaptığı ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. N.K.'nın görevli olduğu kültür merkezinde mevsimsel talep ve dalgalanmalara bağlı olarak personel sayısı azalıp artmakta, bu sayı 2 ile 5 kişi arasında değişmektedir. Hiçbir zaman birimde tek kişi görevlendirilmemiştir. Kişinin birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla da sorunları olmaktadır. Kendisini taciz ettiği iddiası kapsamında mahkemece alınan uzaklaştırma kararı derhal uygulanmış ve ilgili hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Edinilen ön bilgilere göre, kişinin çalışma arkadaşı tarafından tacizi ile ilgili iddiasını ispata yönelik bir tanık ve belge bulunmamaktadır. Soruşturma tamamlandığında konu açığa kavuşmuş olacaktır. İzmit Belediyesi, çalışanlarının huzurlu olduğu bir belediyedir. İşini yapan, sorumluluğunu bilen herkesin çalışmak istediği bir kurumdur. Konu siyasi malzeme yapılıyor. Tam yerel seçimlere gidildiği dönemde bu konunun gündeme getirilmesi manidardır. Kamuoyuna duyurulur." - KOCAELİ