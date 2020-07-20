İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 0-14 yaş yaş aralığındaki çocukları için 'İzmit Kart'larına Kurban Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 0-14 yaş yaş aralığındaki çocukları için 'İzmit Kart'larına Kurban Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100'er TL'lik maddi destek sağladı. İhtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaparken kullandığı 'İzmit Kart'lara yüklenen giyim desteği ücreti ile Kurban Bayramı öncesi aileler, çocukları için belirlenen mağazalarda giyim alışverişi yapabilecek. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi - Son Dakika
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23:13
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23:10
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
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17:27
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