İzmit Belediyesi'nden işitme engellilere özel maske - Son Dakika

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İzmit Belediyesi'nden işitme engellilere özel maske
6 saat önce
İzmit Belediyesi, işitme engelli vatandaşların dudak okuma yoluyla iletişim kurmasına imkan sağlayan özel maske üretti.
İzmit Belediyesi, işitme engelli vatandaşların dudak okuma yoluyla iletişim kurmasına imkan sağlayan özel maske üretti.
Korona virüsle mücadelede kapsamında bir yandan temizlik çalışmaları yaparken diğer yandan da koruyucu ürünler üreten İzmit Belediyesi, steril ve siperli maskelerin ardından şimdi de işitme engelli vatandaşların dudak okuma yoluyla iletişim kurmasına imkan sağlayan özel maske üretti.
İzmit Belediyesi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatlarıyla üretilen özel maskeler işitme engelli vatandaşların dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmelerini sağlayacak. Üretimi süren özel maskeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:30 Kaynak: İHA
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