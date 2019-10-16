İzmit Belediyesi'nden işten çıkartılan muhtar ile ilgili açıklama

İzmit Belediyesi tarafından işten çıkartılan Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe'nin bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün işe geldiğinin tespit edildiği açıklandı. İşten çıkartılan Efe ise belediye binası önünde açıklama yaparak işten çıkartılmasının haksızlık olduğunu iddia etti.



İzmit Belediyesi tarafından bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün belediye girişinde kart bastığı sebep gösterilerek işten çıkartılan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe, belediye hizmet binası önünde kalabalıkla birlikte basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da açıklama sırasında Efe'nin yanında yer aldı. Muhtarlık görevini sürdürdüğü mahallede yaşayan vatandaşlar da açıklama sırasında belediye önünde yer aldı. Çalıştığı dönemde kendisine verilen her görevi yerine getirdiğini söyleyen Efe, "Çalışma sistemim 24 saat esasına göredir. Görevimi layıkıyla yerine getirdim. Muhtarlar toplantısında sorunları dile getirmemize tahammülleri yok. Ayrıcalık istemedim. İşime sahip çıkacağımı yeni müdüre de ilettim. Siyasi nedenlerle şahsıma saldırılar oldu. Bundan sonrası bizim için başlangıçtır. Düzmece belgelerle iftiralarla kendilerini haklı çıkarmak için çırpınacaklardır" dedi.



İzmit Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklamada ise, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada işten çıkartılan Efe'nin bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün belediye girişinde kart bastığı belirtildi. İbrahim Efe ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy'un halk üzerinde baskı algı oluşturmaya çalıştığının da ifade edildiği açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, Belediyemiz bünyesinde iş barışını bozan, iş arkadaşlarına kötü örnek olan hiçbir harekete izin verilmemektedir. İzmit Belediyesinde çalışmakta iken parmak okutması ve sonrasında kart okutması gerekirken, işe gelmeyerek sadece Belediyemizin işlerini değil, vatandaş hizmetini de aksatan İbrahim Efe hakkında idaremiz nihai kararı vermiştir. Ancak ne var ki bu haklı kararın ardından bilinçli bir şekilde Tavşantepe Mahallesinin değerli halkı ve kamuoyu yanlış bilgilerle yanıltılmaya çalışılmıştır. Özellikle emeğin yanında olması gereken Hizmet-İş Sendikası tavrını emekçiden yana değil, kanunda ve kamu vicdanı karşısında hiçbir yeri olmayan, işe gelmeden maaş almayı destekleyen bir uygulamayı savunarak, sendikal tarihe kara leke olarak düşecek uygulamaya imza atmıştır" denildi.



Açıklamada Efe'nin kendisinden savunma istenilen dönemde de belediye girişinde kart basmadığının kaydedilirken, "İbrahim Efe, 2017 ve 2018 yılında, o dönemde uygulamada olan parmak basma işlemini hiç gerçekleştirmemiştir. Ayrıca 2019 yılında da kendisinden savunma istenen tarihe kadar herhangi bir şekilde kart basmamıştır. Kendisinden savunma istenen 19/08/2019 - 11/09/2019 tarihleri arasında da kart basmamış, 12/09/2019 tarihinden sonra da sadece 12 iş günü kart basmıştır. İbrahim Efe'nin 2014 yılından bu yana 1453 iş günü içerisinde sadece 145 iş günü kart basma işlemini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu sebepledir ki, gerek İbrahim Efe'nin, gerekse Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy'un halk üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskı ve oynadığı algı oyunlarının hiçbir karşılığı yoktur. Haksızlığı savunan Hizmet İş Sendikası'nı insanların algılarıyla oynamak ve siyaset yapmak yerine sendikacılık görevlerini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ