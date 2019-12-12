İzmit Belediyesi'nden memura kümülatif yüzde 28 zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmit Belediyesi'nden memura kümülatif yüzde 28 zam - Son Dakika Ekonomi

İzmit Belediyesi'nden memura kümülatif yüzde 28 zam

6 saat önce

SEN Kocaeli Şubesi arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurlara kümülatif yüzde 28 zam yapıldı.

İzmit Belediyesi'nden memura kümülatif yüzde 28 zam, System.String[]

SEN Kocaeli Şubesi arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurlara kümülatif yüzde 28 zam yapıldı. Taraflar sözleşmeyi yağmur altında halay çekerek kutladı.


İzmit Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen 227 memuru kapsayan ve 31 Aralık 2021'e kadar geçerli olacak olan toplu iş sözleşmesi imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TÜM BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, sendika temsilcileri, bürokratlar ve memurlar katıldı.


Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yıllar sonra bizimle İzmit'te emekçide yana anlayışı sürdürüyor olmamız bizim için ayrıca bir şeref kaynağıdır. Bizim için önemli maddeler var. Hem farkındalık anlamında hem de parasal anlamda önemli maddeli var. İşçimizin, emekçimizin, memurumuzun çalıştığı emek harcadığı alın teri karşısında daha iyi bir yaşam standartlarına sahip olsun diye elimizden geldiğince iyileştirmeye gayrettik. Bayramlar bizim için önemlidir. O yüzden bugüne kadar uygulanmayan Ramazan Bayramı'nda ikramiyeye imza attık. Kurban Bayramı'nda emekçimiz rahat rahat kurbanını kesebilsin diye ikramiyeyi hak etti dedik. Tabi ki 1 Mayıs İşçi Bayramı. 1 Mayıs'ta da emekçinin hakkı ikramiye dedik ve bu konuda anlaştık" dedi.


Başkan Hürriyet, "Buda yetmez diyerek 8 Mart. Biliyorsunuz adaylık sürecinde 8 Mart'ta bu belediyeye girmek için ne kadar zorlanmıştık. Şimdi 8 Mart'ta bu belediyeye zorla giren bir belediye başkanı olarak 8 Mart'ta kadın emekçilere tatil vermek onları idari izinli saymak benim boynumun borcudur. Bir diğer konu beni üzerimde durduğum kadına şiddet konusu. Bundan sonra aile içi şiddet uygulayan, eşine şiddet uygulayan buradaki çalışan bu haklardan hiçbir şekilde yararlanamayacak. Bu haklar eşine ödenecek. Bununla ilgilide yasal prosedürü koymuş olduk" diye konuştu.


Sözleşmeli memurlara da müjde veren Hürriyet, "Sözleşmeli memurlarımızın da yapılan bu sözleşmeden faydalanması için çalışma yaptık. Sözleşmemizin içine onları da dahil ederek, Onları da belli ölçülerde diğer memurlarla eşitlemeye çalıştık. Şimdi 2 yıllık bir sözleşme yaptık. Allah'ın izniyle 2 yıl sonra maddi bütçemizi düzelttikçe, israfların önüne geçtikçe ve gelir gider dengemizi daha iyi bir şekilde sağladıkça tabi ki emekçimize ve çalışanımıza daha fazla hak vermek için yine gereğini yapacağız. 2 yıl sonra daha güzel sözleşmelere imza atacağız inşallah. Bu sözleşmemiz emekçi kenti Kocaeli'ye örnek olsun. Hayırlı olsun" diyerek sözlerine son verdi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Hürriyet, Kocaeli, İzmit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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