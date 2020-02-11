İzmit Belediyesi'nden ölçü ve tartı muayenesi uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'nden ölçü ve tartı muayenesi uyarı - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nden ölçü ve tartı muayenesi uyarı

6 saat önce

İzmit Belediyesi esnafları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bilgilendirerek uyardı.

İzmit Belediyesi'nden ölçü ve tartı muayenesi uyarı, System.String[]

İzmit Belediyesi esnafları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bilgilendirerek uyardı.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnafları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri hakkında bilgilendirdi. Periyodik muayenelerin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2020 günü mesai bitiminde sona erecek.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü esnafa 1 Ocak-28 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak ölçü aletlerinin kontrolleri konusunda hatırlatmada bulundu. Belediyenin ilgili müdürlüğü, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği ölçü ve tartı kullanan her esnafın iki senede bir düzenli olarak muayenesini yaptırması gerektiğini belirterek, cezai duruma düşmemeleri için belirtilen tarihe kadar İzmit Belediyesi Gelir Birimine beyan vermeleri gerektiğini söyledi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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