İzmit Belediyesi'nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

7 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından bir personelin darp edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Olayların bir kesim tarafından toplum üzerinde algı oluşturma çabası gütmek için kullanıldığı anlaşıldığından açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

İzmit Belediyesi'nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından bir personelin darp edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Olayların bir kesim tarafından toplum üzerinde algı oluşturma çabası gütmek için kullanıldığı anlaşıldığından açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur" ifadelerine yer verildi.


İzmit Belediyesi'nde bir çalışanın sendika temsilcisi tarafından darp edildiği yönünde gündeme gelen olayla ilgili İzmit Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yaşanan olaylar üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada, "Geçtiğimiz hafta bazı basın mecralarında yer alan ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli üç personelimizin arasında yaşanan olayla ilgili olarak, olayların bir kesim tarafından toplum üzerinde algı oluşturma çabası gütmek için kullanıldığı anlaşıldığından açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur" denildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamanın devamında, "İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan üç çalışanımızın geçtiğimiz günlerde karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak, belediyemiz tarafından tarafsız bir şekilde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olaya karışan tüm personellerin savunmaları alınacak ve disiplin kuruluna sevk edileceklerdir. İzmit Belediyesi olarak bu tarz konulara asla taviz verilmeden yaklaşılacağını, iş barışını sağlamak adına adımlarımızı atacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak
Son Dakika: Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklama: İyi günde olsunlar Çocuğuna jelibon alan baba içinden çıkan tırnağı görünce büyük şok yaşadı Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:16:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi'nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]