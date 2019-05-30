İzmit Belediyesi'nden sahur daveti
1 saat önce
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'de İzmit esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:42 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – İzmit
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
, Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'de İzmit esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapacak. İzmit Belediyesi
'nden vatandaşlara sahur daveti var. Ramazan ayında birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşları buluşturan İzmit Belediyesi şimdi de düzenleyeceği sahur organizasyonuyla İzmitlilerle bir araya gelecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan
Hürriyet'in ev sahipliğindeki sahur etkinliği, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece, yani 2 Haziran saat 01.00'de İstiklal Caddesi
'nin PTT
önü ile Fethiye
Caddesi'nde gerçekleşecek. Gece yarısına kadar dükkanları açık olan esnaf ve alış veriş için gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapılacağını açıklayan yetkililer, bütün İzmitlileri programa davet etti. - KOCAELİ
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