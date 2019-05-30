Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden sahur daveti
Son Dakika Güncel Haber

İzmit Belediyesi'nden sahur daveti

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'de İzmit esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapacak.

İzmit Belediyesi'nden sahur daveti, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'de İzmit esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapacak.

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara sahur daveti var. Ramazan ayında birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşları buluşturan İzmit Belediyesi şimdi de düzenleyeceği sahur organizasyonuyla İzmitlilerle bir araya gelecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğindeki sahur etkinliği, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece, yani 2 Haziran saat 01.00'de İstiklal Caddesi'nin PTT önü ile Fethiye Caddesi'nde gerçekleşecek. Gece yarısına kadar dükkanları açık olan esnaf ve alış veriş için gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapılacağını açıklayan yetkililer, bütün İzmitlileri programa davet etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:42 Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü "Tunceli'de katliam yapıldı" sözleri sonrası MHP ve HDP'li vekiller arasında tartışma çıktı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:46:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden sahur daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]