İzmit Belediyesi'nden şeffaf ihale

İzmit Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen kiralama ihalesi sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.
Belediye mülkiyetindeki 10 yerin kiralama ihalesi İzmit Belediye Encümeni'nde gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın
başkanlığındaki encümende 10 yerden 7'si kiralandı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
ile belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihalede Yenişehir
Mahallesi'ndeki açık otopark 3 yıllığına peşin olmak kaydıyla aylığı bin 500 liraya Saffet Oktay tarafından kiralandı. Aynı ihalede Kuruçeşme
Doğan Mahallesi'ndeki ATM yeri aylığı 2 bin 282 liraya Vakıflar Bankası
'nca kiralanırken, 3 yıllık kira bedeli peşin olacak.
Aylık 50 bin lira Tepeköy
Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki büfe aylık muhammen bedeli 8 bin liradan ihaleye çıktı. 4 katılımcının olduğu ihale açık arttırma usulüyle yapıldı. 5 tur sonunda gerçekleşen kapalı zarf usulü sonucunda Sadrettin Yolcu isimli talipli 50 bin lira teklif verdi. Bu ihalenin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Encümendeki ihalede Serdar Mahallesi İstanbul
Karayolu Caddesi'ndeki büfe aylığı 810 liraya Yasin Arslan
tarafından 3 yıllığına kiralanırken, Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat
Caddesi'ndeki büfe-çay bahçesi Cem Karacan
tarafından aylığı 3 bin 350 liraya kiralandı. Buranın da 3 yıllık kira bedeli peşin olacak. Körfez
Mahallesi Şehit Rafet Karacan Caddesi'ndeki simit satış yeri aylığı 700 liraya 3 yıllık kirası peşin olacak şekilde Çetin Altun tarafından kiralanırken ihalede Şirintepe
'deki açık spor tesisi alanı, Yenidoğan
'daki işyeri ve Akarca
Mahallesi'ndeki büfe-kafeteryaya ise kiracı çıkmadı.
Kaçak yapılara yıkım kararı
İzmit Belediye Encümeni'nde Karadenizlililer, Yenimahalle
, Tepeköy, Kısalar, Kocatepe
ve Yenidoğan mahallelerindeki 8 kaçak yapı için yıkım kararı alınırken Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir işyerine tarihi geçmiş ürün bulundurduğu için Kabahatler Kanununa göre 320 lira para cezası kesildi. - KOCAELİ