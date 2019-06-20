Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden sel mağdurlarına sıcak çorba ikramı
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İzmit Belediyesi'nden sel mağdurlarına sıcak çorba ikramı

2 saat önce

İzmit Belediyesi ekipleri gece yarısı şiddetli yağış nedeniyle Bekirdere M. Çağlar Sokak'ta istinat duvarı çöken bölgede mağdur olan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

İzmit Belediyesi'nden sel mağdurlarına sıcak çorba ikramı, System.String[]
İzmit Belediyesi ekipleri gece yarısı şiddetli yağış nedeniyle Bekirdere M. Çağlar Sokak'ta istinat duvarı çöken bölgede mağdur olan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Birkaç günden beri etkili olan yağış nedeniyle İzmit Belediyesi Fen İşleri, Yapı Kontrol, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Zabıta ve Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüklerinden yardım ekipleri oluşturuldu. 15 iş makinesi ve yaklaşık 100 personelle şehrin dört bir yanında görev yapan İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışıyor. Belediye ekipleri şiddetli yağış nedeniyle Bekirdere Mahallesi Çağlar Sokak'ta istinat duvarı çökmesi sonucu evleri boşatılan ailelere sıcak çorba ikramında bulundu. Güvenli şekilde evlerin boşaltılmasını da sağlayan yetkililer, bölgede teknik incelemelerde de bulundular. Bekirdere Çağlar Sokak'ta istinat duvarı çökmesi sonucu 7 binadaki 23 hane boşaltılmıştı.İzmit Belediyesi ekipleri ayrıca kentin muhtelif yerlerinde sel sularından oluşan olumsuzlukları da gideriyor. Ekipler, tıkanan kanalları açarak su tahliyesini sağlarken oluşan çamurları da temizliyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
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