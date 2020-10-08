İzmit Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yerinde tedavi - Son Dakika

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü'nün kurmuş olduğu hayvan bakım alanında bulunan kimsesiz hayvanlar tedavilerini anında gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç halde olan hayvanlara uyguladığı anında ve yerinde tedavilerine devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve KOÜ Hayvan Dostları Kulübü işbirliğiyle, Umuttepe hayvan bakım alanındaki hayvanlara acil müdahalede bulunuldu. Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya ve Veteriner Hekimi Mehmet Cengiz tarafından uygulanan muayeneler sonucunda tedavi edildi.

İzmit Belediyesi ekipleri, hasta hayvanların iyileşmeleri için gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra yavru köpeklerin de ilk aşılarını gerçekleştirdi. İç dış parazit bakımları uygulanan yetişkin köpekleri de yerinde ziyaret eden ekipler, KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü Koordinatör Hocası Prof. Dr. Fatma Budak ve kulüp gönüllüleri ile yapılan bu ortak çalışma sayesinde sahipsiz hayvanların sağlık kontrolü ve aşılama işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya bu uygulamanın ilçe sınırları içerisinde kalmaması gerektiğinin önemini vurgulayarak Kocaeli geneline yayılmasını sağlamak için gerekli planlamalara başladıklarını belirtti. Bu uygulamayla birlikte İzmit'te kimsesiz hayvanlar dost canlısı insanların da desteğiyle sağlıklarına kavuşuyor. - KOCAELİ