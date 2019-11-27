Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden temizlik sarf malzemesi alım ihalesi
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İzmit Belediyesi'nden temizlik sarf malzemesi alım ihalesi

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik sarf malzemesi alımı ihalesine 2 firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi'nden temizlik sarf malzemesi alım ihalesi, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik sarf malzemesi alımı ihalesine 2 firma teklif verdi.


İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün belediye hizmet binalarının temizlik işlerinde kullanılmak üzere temizlik sarf malzemesi alımı ihale gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihalede 2 firma teklif verdi. Firmalar tarafından verilen en yüksek teklif, 211 bin 935 TL olurken, gelen en düşük teklif ise 169 bin 287 TL oldu. Yaklaşık Maliyeti 235 bin 213 TL olan ihale sonucunun tekliflerin ihale komisyonu tarafından incelenmesinin ardından açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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