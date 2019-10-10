Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık hizmeti
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık hizmeti

İzmit Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık hizmeti

14 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezinde çocuklara ve ebeveynlere özel danışmanlık hizmeti verilerek daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi noktasında çalışmalar devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık hizmeti, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezinde çocuklara ve ebeveynlere özel danışmanlık hizmeti verilerek daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi noktasında çalışmalar devam ediyor.


Cephanelik bölgesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içeresinde faaliyet gösteren İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezinde iki uzman psikolog aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık, çocuk psikolojisi danışmanlığı branşlarında hizmet veriyor. Aile Rehberlik Merkezi bünyesinde sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla çocuklarla özel olarak ilgileniliyor. Merkezde çocuklar, aile içi ve sosyal çevresindeki ilişkilerindeki sorunların çözümüne ulaşma noktasında uzmanlardan yardım alabiliyorlar.


İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi bünyesindeki danışmanlıklara ilave olarak çocuklar için oyun terapisi, palyatif bakım hastaları ve yakınları için de Alikahya Yerleşkesinde psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor. İzmit Belediyesi'nin bu ücretsiz hizmetinden yararlanmak isteyen İzmit sınırları içinde yaşayan vatandaşlar telefonla randevu alabiliyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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