Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'nden yangın mağdurlarına yardım eli
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'nden yangın mağdurlarına yardım eli

İzmit Belediyesi'nden yangın mağdurlarına yardım eli

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Hatipköy mevkiinde bir binada çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen 4 dairede yaşayanların yardımına İzmit Belediyesi yetişti.

İzmit Belediyesi'nden yangın mağdurlarına yardım eli, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Hatipköy mevkiinde bir binada çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen 4 dairede yaşayanların yardımına İzmit Belediyesi yetişti.


Geçtiğimiz gün Hatipköy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanı çatısında yapılan yalıtım çalışmaları sonucunda yangın çıkmış ve üst katlarda bulunan 4 daire kullanılamaz hale gelmişti. Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yardımına İzmit Belediyesi koştu. Evlerin kullanılmaz hale geldiği binalarda İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 kişilik personel ile temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca İzmit Belediyesi eşya talebi olan mağdur ailelere destek olacağını açıkladı.


Konuyla ilgili konuşan Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, "Dün geceden beri Fatma Başkanımızla iletişim halinde olduk. Sağolsun kendisi çok yakından ilgilendi ve yangında mağdur olan bina sakinlerimize her türlü desteğini sonuna kadar gösterdi. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum" dedi.


Yangında dairesi yanan ve kullanılamaz hale gelen Aydın Taş isimli vatandaş ise, "İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'ten Allah razı olsun. Bu kış gününde bizlerin yardımına koştu. Bu evleri nasıl temizleyeceğiz diye düşünürken İzmit Belediyesi'nin desteği bizler için çok büyük oldu. Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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