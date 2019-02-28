Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi'ne Anlamlı Hediye

İzmit Belediyesi'ne Anlamlı Hediye

1 saat önce

Yuvam Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Fırat Güneş, mahallenin taleplerine kısa sürede yanıt veren İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür ederek, kendi yaptığı park maketini hediye etti.

İzmit Belediyesi'ne Anlamlı Hediye, System.String[]
Yuvam Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Fırat Güneş, mahallenin taleplerine kısa sürede yanıt veren İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür ederek, kendi yaptığı park maketini hediye etti.

İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekibi, halkın talepleri doğrultusunda peyzaj mimarisine ve modern kent dokusuna uygun projeler yaparak şehre estetik görünüm katmaya devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine ulaşarak mahalle sakinleri adına park talebinde bulunan Fırat Güneş, kısa sürede yanıt veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başta olmak üzere Park Bahçeler Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

Belediyenin sadece park yapmadığını geleceği inşa ettiğini söyleyen Güneş, "Mahallemizin ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bizim mahallemize sadece park yapmadılar aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza vakit geçirebilecekleri bir ortam sundular. Çocuklarımızın yanı sıra mahallemizin büyükleri de spor yapmaya başladı. Parkları, umut bahçesi olarak görüyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Güneş, İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol'a, kendi yaptığı park maketini hediye etti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

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