İzmit Belediyesi'nin dev yatırımlarını Kılıçdaroğlu ve Akşener açtı - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nin dev yatırımlarını Kılıçdaroğlu ve Akşener açtı

İzmit Belediyesi tarafından 27 milyonluk yatırımla satın alınan 71 hizmet aracının tanıtımı ve projelerin toplu açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi'nin dev yatırımlarını Kılıçdaroğlu ve Akşener açtı, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından 27 milyonluk yatırımla satın alınan 71 hizmet aracının tanıtımı ve projelerin toplu açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından ilçede son 1 yıl içerisinde gerçekleştirilen projelerin toplu açılışı ve 27 milyonluk yatırımla satın alınan 71 aracın tanıtımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in katılımıyla yapıldı. İnterteks Uluslararası Fuar Alanı'nda yapılan törende İzmit Belediyesinin yeni araçları tanıtılırken, İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Dost Eller Mağazası, Gülümse Kafe, Gıda Bankası, Sarı Su Gençlik Kampı, Emine Bulut ve Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı, İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi/ Çiçek Serası ve Ambarcı Cami projelerinin açılışı gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ve İYİ Parti genel merkez ve Kocaeli yöneticileri, partililer, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"Halkımızın istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz"

Törende ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Genel başkanlarımızın katılmasının İzmit'in ne kadar önemli olduğunu, ilçe belediyesi olmamıza rağmen etkimizin ne kadar büyük olduğun gösteriyor. Bunu haklı gururunun heyecanını yaşarken, bize olan bu güvenleri bize daha fazla çalışma sorumluluğu yüklediğinin bilincinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sevgili İzmitliler siz söz haklarınızın korunduğu, düşüncelerine değer verildiği bir kentte yaşamayı hak ediyorsunuz. Bu özellikleri size verebilmek için göreve geldiğimiz ilk günden beri çalışıyoruz. Ben yaptım, oldu mantığı ile değil, sürekli halkımıza sorarak, halkımızın istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Görev süresimizde de buna devam edeceğiz. Bugün İzmitimizin geleceğine yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımları siz değerli İzmitlilerimizin katılımı ile hep birlikte açıyoruz. Göreve geldiğimizde en büyük sorunun israf musluklarını kapatmak ve tasarruf etmek olduğunu biliyorduk. Makam saltanatı sürmeye gelmedik, yetimin hakkını korumaya geldik. Kendi makam aracını kullanan ve benzin dahi tüm ihtiyaçlarını cebinden yapan bir belediye başkanı olarak makam aracı değil, hizmet aracı alalım dedik. Hizmet edebilmesi için kiralanan ama ciddi meblağlar ödenen bütün araçlarımızın tümünü satın almaya karar verdik. Bugün belediyemizin artık çok güçlü araç filosu oldu. Aylık yaklaşık 1 milyonluk tasarrufunu başlatmış olduk. Kentimizin geleceğine 27 milyonluk yatırımımızın olan, halkımızın bize emanet ettiği 75 aracımız ve beraberindeki birbirinden kıymetli projelerimiz bizden sonraki nesillere armağan olsun" dedi.

Meral Akşener ise, "Fatma başkan, Leyla Hanımın benim neslimin genç kızlarında bıraktığı o rol model olma ve bize cesaret verme mirasını umarım sürdürür. Umarım İzmitliler sizi sevdi. Dilerim bu hizmetlerinizle İzmit'in şehri eminliğinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına gidersiniz. Millet İttifakı'nın adayıdır ve seçildi. Fatma Kaplan'ın seçilmesi genel başkanımızın ferasetidir ve kendisini de tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bu ülke 83 milyonun ortak ülkesidir"

Programda son olarak söz alan Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Kaplan'ı dinledik. Yaptıklarını hep beraber ekrandan izledik. Belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim. Belediye başkanı olduğunuz andan itibaren unutmayacağınız bir şey var. Siz Millet İttifakının belediye başkanısınız. Genel başkan, 'Fatma Kaplan Hüriyyet'in seçilmesini küçük de olsa bir payımız varsa' diye ifade etti. Bence küçük değil, büyük bir payınız var. Çünkü biz milleti düşünüyoruz, vatanımızı düşünüyoruz, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda, bayrağımızın altında huzur içine yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kavgadan bir şey çıkmadı, kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. Bu milletin barışa, huzura ihtiyacı var, her vatandaşın düşüncesini özgürce ifade etmesine ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var. Gazi meclisinin iadesine ihtiyacı var. Böyle düşünüyoruz biz. Böyle düşünen herkese saygı duyuyoruz. Bu ülke 83 milyonun ortak ülkesidir. Birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Dualar eşliğinde kurdele kesildi

Konuşmaların ardından İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin açılışı gerçekleştirildi. Telekonferans yöntemi ile projelerin hizmete açıldığı alanlara bağlanan protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Program İzmit Belediyesi tarafından hizmete alınan araçların korna çalarak tören alanından geçiş yaptı. - KOCAELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi, İzmit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmit Belediyesi'nin dev yatırımlarını Kılıçdaroğlu ve Akşener açtı - Son Dakika

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