İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Kocaelispor bilgi yarışması başlıyor

İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor'un şampiyonluğu kutlamaları kapsamında düzenlediği Kocaelispor tarihiyle ilgili bilgi yarışması 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.



İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un şampiyonluğunu düzenlediği bilgi yarışması ile kutluyor. Kocaelispor'un tarihi ile ilgili soruların yer alacağı yarışmaya, dileyen tüm Kocaelispor taraftarı katılabilecek. Yarışmaya katılanlarla çeşitli hediyeler verilecek. 5 gün sürecek olan yarışmada, her gün bir 1. seçilecek, birinciler için ise özel final yarışması düzenlenecek.



Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda yüz yüze yapılacak ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak yarışma, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Kocaelispor camiasının yakından tanıdığı isimlerin konuk olacağı yarışmada bir yarışmacıya en fazla 5 soru sorulacak. Yarışmacılar her soruyu bildiğinde farklı hediyeler kazanacak. Büyük finali kazanan yarışmacının hediyesi ise şimdilik sürpriz olarak tutuluyor. - KOCAELİ