İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı

6 saat önce

İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı, System.String[]

İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi Meclisi Ocak ayı ikinci birleşim toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste tek gündem maddesi görüşülürken oy birliği ile karara bağlandı. İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi ikinci birleşim toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Belediye bünyesinde sözleşmeli memurlara yapılacak zammın görüşüldüğü toplantıda komisyondan gelen evrak oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle sözleşmeli memura 5.49 oranında zam yapıldı. Bir sonraki meclis tarihi ise 4 Şubat 2020 Salı günü saat 15.00 olarak belirlendi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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