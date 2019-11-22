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İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı

6 saat önce

İzmit Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenleri belediyede ağırlayarak günlerini kutladı.

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İzmit Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenleri belediyede ağırlayarak günlerini kutladı.


24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle İzmit Belediyesi tarafından İZMEK kurs öğretmenlerine ve İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü öğretmenlerine düzenlediği etkinlikle günlerini kutladı. . Belediyenin 9'uncu katından düzenlenen kokteyle İzmit Belediyesi Başkan Vekili Necat Çakır, Başkan Yardımcısı Cem Güler, İzmit Belediye Koordinatörü Hakan Özkum, CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp ve Biz İzmit'iz Platformunun kurucusu Hüseyin Erol katıldı.


İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in şehir dışında olmasından dolayı kendisine vekalet eden Necat Çakır programda yaptığı konuşmada, "Sevgili öğretmen arkadaşlarım, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizlere Başkanımız Fatma Hanım'ın sevgilerini iletiyorum. Bir şey öğretmek, katma değer oluşturmak ve bilgilerinizi birileriyle paylaşmak çok değerli. Sizlerin ortaya çıkardığı ürünleri görmüş, incelemiş biri olarak gerçekten duygulandım ve gururlandım. Her yıl yeni öğrencilerle tanışıyorsunuz. Birikimlerinizi, donanımlarınızı onlarla paylaşıyorsunuz ve bu çok kıymetli. Dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorsunuz. Sizlere sağlık ve nice nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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