İzmit Belediyesi ot biçme çalışmalarını sürdürüyor
1 saat önce
İzmit Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki tırpanla ot biçme çalışmalarına devam ediyor.
İzmit Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
, şehrin dört bir yanındaki tırpanla ot biçme çalışmalarına devam ediyor.
Sık sık yağışların yaşanması nedeniyle aynı bölgelerde yaklaşık 2 ayda bir tırpanla ot biçme çalışması yapıldığını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Mart ayında başladığımız tırpan çalışmalarını Eylül
sonuna kadar devam ettireceğiz. Yağışlar çok olunca tırpan yapılan bölgelerde otlar 1,5-2 ayda bir tekrar uzuyor. 20 kişilik bir ekibimizle sadece şehir merkezinde değil köylerde de uzayan otları keserek olası yangınların da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.
Belediye ekiplerince Tüysüzler Mahallesi ile Bulduk köyünde de tırpan çalışması yapıldı. - KOCAELİ
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