İzmit Belediyesi Rıdvan Alyürük'ü Kapanönü Çarşısı'nda yaşatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi Rıdvan Alyürük'ü Kapanönü Çarşısı'nda yaşatacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi Rıdvan Alyürük'ü Kapanönü Çarşısı'nda yaşatacak

7 saat önce

İzmit Belediyesi "İzmit unutmaz" etkinlikleri kapsamında kentin sevilen esnaflarından merhum Rıdvan Alyürük'ü Kapanönü Çarşısı'nda yaşatacak.

İzmit Belediyesi Rıdvan Alyürük'ü Kapanönü Çarşısı'nda yaşatacak, System.String[]

İzmit Belediyesi "İzmit unutmaz" etkinlikleri kapsamında kentin sevilen esnaflarından merhum Rıdvan Alyürük'ü Kapanönü Çarşısı'nda yaşatacak.


İzmit Belediyesi kent tarihine ismini kazımış insanları gerçekleştirdiği anma programları ile yaşatmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliğiyle "İzmit unutmaz" etkinlikleri kapsamında kentin sevilen esnaflarından olan Rıdvan Alyürük, vefatının 8'inci yılında 9 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Kapanönü Çarşısı'nda esnaflarla birlikte anılacak.


Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in eski esnaflarından olan ve yarım asra yakın bir süre İzmit Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı yapmış, İzmit siyaset ve cemiyet hayatının önemli figürlerinden olan Rıdvan Alyürük 'ün anılacağı programa tüm vatandaşları davet etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kent Konseyi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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