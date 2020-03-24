İzmit Belediyesi sağlık kuruluşlarına ürettiği maskeleri dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi sağlık kuruluşlarına ürettiği maskeleri dağıtacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi sağlık kuruluşlarına ürettiği maskeleri dağıtacak

6 saat önce

İzmit Belediyesi, kurduğu 'Dikimevi'nde üretilecek 8 bin adet anti bakteriyel maske, sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

İzmit Belediyesi sağlık kuruluşlarına ürettiği maskeleri dağıtacak, System.String[]

İzmit Belediyesi, kurduğu 'Dikimevi'nde üretilecek 8 bin adet anti bakteriyel maske, sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi, Başkanı. Fatma Kaplan Hürriyet'in tlimatları ile dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında kurduğu 'Dikievi'nde anti bakteriyel maske üretimine başlıyor. Sağlık kurumları başta olmak üzere, ihtiyacı olan diğer kurumlara da maske üretecek olan İzmit Belediyesi, üretimini Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi Dikimevinde gerçekleştirecek. Üretim ve paketlemede sadece gönüllü olan kadınlar çalışacak.

Yarından itibaren başlayacak üretim süreci için gerekli makine ve teçhizatı oluşturan İzmit Belediyesi, ilk etapta 8 bin adet maske üretecek. Sıhhi maske kumaşı olarak nano teknoloji ile üretilen 'Nonwoven' kumaşını kullanacak. Üretilecek olan maskeler antibakteriyel özelliği taşıyacak. Belediye kendi personelinin maske ihtiyacını da bundan sonra kendi dikimevinden karşılayacak. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:42 Kaynak: İHA

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