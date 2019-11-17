İzmit Belediyesi saha çalışmalarına devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki park ve bahçelerde bakım ve onarım işlerini sürdürürken diğer yandan da mahallerdeki taleplerin tespiti için saha çalışmaları yürütüyor.



İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallelere daha iyi hizmet götürmek adına mahalle muhtarlarıyla birlikte vatandaşların görüş ve şikayetlerini dinleyerek tespit çalışmalarında bulunuyor. Yapılan tespit çalışmaları kapsamında Arızlı Mahallesi muhtarı Ruhan Menteş, Hatipköy Mahallesi muhtarı Habibe Aksoy, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan, Serdar Mahallesi muhtarı Ümit Yılmaz, Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarı Fatma Keskin, Kocatepe Mahallesi muhtarı Mustafa Kabak, Alikahya Atatürk Mahallesi muhtarı Özgür Sarıca ve Sanayi Mahallesi muhtarı İsmail Moğultay ile bir araya gelen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve ekibi mahalle sakinlerinin taleplerini aldı.



İzmit Belediyesi ekipleri, muhtarlarla yaptıkları görüşmeler neticesinde eksikleri yerinde tespit ederek iş programlarını belirleyen ekipler, çalışmalarına başladı. Mahallelerindeki çalışmalar nedeniyle mutlu olan vatandaşlar "Belediyenin görüşlerimizi alarak ve şikayetlerimizi değerlendirerek sorunları çözmesinden çok memnunuz. Hizmetlerinden dolayı belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. - KOCAELİ