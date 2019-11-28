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İzmit Belediyesi Şehitler Parkında bakım başlattı

6 saat önce

Milli ve manevi değerlere büyük önem veren, bu değerlerin korunması ve yaşatılması konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi'nde bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Hatıra Ormanı'nın da bakım başlattı.

İzmit Belediyesi Şehitler Parkında bakım başlattı, System.String[]

Milli ve manevi değerlere büyük önem veren, bu değerlerin korunması ve yaşatılması konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi'nde bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Hatıra Ormanı'nın da bakım başlattı.


Ülkemizi, bağımsızlığımızı korumak adına şehit olmuş atalarımızı yaşatmak konusunda büyük hassasiyet gösteren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet şehirdeki şehit parklarında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Tepeköy Mahallesi'nde bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Hatıra Ormanı'n da bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Sarıkamış, Tepeköy, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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