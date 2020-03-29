İzmit Belediyesi siper maske üretimine devam ediyor - Son Dakika

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İzmit Belediyesi siper maske üretimine devam ediyor
17 dakika önce
İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği siper maskelerin dağıtımına devam ediyor.
İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği siper maskelerin dağıtımına devam ediyor.
Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bir yandan gönüllü kadınların çalıştığı dikimevinde steril maske üreten İzmit Belediyesi, bir yandan da sağlık personeli için öz kaynakları ürettiği siper maskelerinde sağlık kuruluşlarına dağıtımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında medikal sektörde bulunmayan siper maskenin yanı sıra steril maske, bone ve önlük dağıtımları da süratle sağlık personeline ulaştırılıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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