İzmit Belediyesi 'Sma Değil Barkın Kazansın' Sloganı ile 4.5 Yaşındaki Sma Hastası Barkın Kaplan İçin Yardım Gecesi Düzenleyecek

İzmit Belediyesi; "SMA değil Barkın kazansın" sloganıyla başlatılan Valilik onaylı kampanyanın süresinin dolmasına son iki ay kalan SMA hastası Barkın Kaplan için bir yardım gecesi düzenleyecek. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu'nun sahne alacağı gecede etkinliğin geliri SMA hastası Barkın Kaplan'ın tedavisi için bağışlanacak.

Kocaeli'nde yaşayan Havva ve Barış Kaplan çiftinin, 4 buçuk yaşındaki SMA hastası çocukları Barkın'ın tedavi olması amacıyla, Valilik izinli başlatılan bağış kampanyasının süresinin dolmasına çok az bir süre kaldı. Düzenlenen yardım kampanyaları devam ederken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir yardım gecesi düzenleme kararını aldı.

SMA Hastası Barkın için düzenlenecek yardım gecesinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu şarkı ve gösterileriyle sahne alırken; etkinliğin geliri ise tamamen SMA hastası Barkın'ın tedavisi için bağışlanacak. Yardım gecesinin Kasım ayında yapılması planlanıyor; geceyle ilgili duyurular sosyal medya hesaplarından yapılacak.