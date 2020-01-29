İzmit Belediyesi 'Sosyal Hizmet Uzmanı Sınavı' başlıyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi 'Sosyal Hizmet Uzmanı Sınavı' başlıyor

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından işe alınacak 3 sosyal hizmet uzmanı personelinin alımı için 6 Şubat tarihinde sınav düzenlenecek.

İzmit Belediyesi 'Sosyal Hizmet Uzmanı Sınavı' başlıyor, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından işe alınacak 3 sosyal hizmet uzmanı personelinin alımı için 6 Şubat tarihinde sınav düzenlenecek.


İzmit Belediyesi tarafından, belediye iştiraki BEKAŞ A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere, 3 adet sosyal hizmet uzmanı alımı yapılacak. Personel alımı için İzmit Belediyesi tarafından 6 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da Belsa Plaza 9. katta giriş sınavı düzenlenecek. Sınav için başvurular, 29 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru sürecinin ardından 6 Şubat'ta sınava girecek olan adaylardan sınavda başarı gösterenler 14 Şubat Cuma günü mülakata tabi tutulacak. Mülakatın ardından, personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular BEKAŞ A.Ş.'ye, elektronik posta yoluyla yapılacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, personel alımı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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