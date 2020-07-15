İzmit Belediyesi sosyal tesisine kavuşuyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi sosyal tesisine kavuşuyor

İzmit Belediyesi tarafından işletilecek olan Yahyakaptan Mahallesi'ndeki kafe, yeni haliyle vatandaşların kendilerini evlerinde hissedeceği bir sosyal tesis olacak.

İzmit Belediyesi tarafından işletilecek olan Yahyakaptan Mahallesi'ndeki kafe, yeni haliyle vatandaşların kendilerini evlerinde hissedeceği bir sosyal tesis olacak.

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İzmit Belediyesi Yahyakaptan Mahallesi'nde geniş bir sosyal tesis hazırlığını sürdürüyor. Bu kapsamda 2010 yılından beri faaliyet gösteren işletme, yenilenmiş haliyle misafirlerini ağırlayacak. Eski binanın yıkılıp yerine yenisi yapılarak çok daha geniş ve ferah bir alanda hizmet verecek olan sosyal tesisin en kısa sürede açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri, Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan işletme yıkılarak, yerine yeni binanın inşası başladı. Çalışmaların hala devam ettiği alan, açık ve kapalı teras şeklinde toplam 363 metrekare olacak. Bundan sonra İzmit Belediyesi tarafından işletilecek olan kafe, hem daha konforlu hem de daha güvenli hizmet verecek.


Vatandaşların kendi evleri gibi hissedeceği bir sosyal tesis planladıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kafenin yapımı devam eden inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet, "İzmit'te Belediyemizin işlettiği bir sosyal tesis eksikliği yaşanıyor. Vatandaşların rahat ve güvende hissedeceği bir yer planlıyoruz. Yahyakaptan'ın kalbinde yer alacak bu tesis çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın rahat rahat çaylarını ve kahvelerini içebilecekleri, sohbet edebilecekleri, gün sonunda yorgunluklarını atabilecekleri bir mekan olacak. En kısa sürede yapımını tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi sosyal tesisine kavuşuyor - Son Dakika
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