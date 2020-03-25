İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor

6 saat önce

Korona virüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde çalışan İzmit Belediyesi, tamamen gönüllü kadınların emeğiyle ilk etapta 8 bin adet steril maske üretimine devam ediyor.

İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor, System.String[]

Korona virüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde çalışan İzmit Belediyesi, tamamen gönüllü kadınların emeğiyle ilk etapta 8 bin adet steril maske üretimine devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle adeta seferberlik ilan eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde kurduğu İzmit Belediyesi Dikimevi sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere ilk etapta 8 bin adet anti bakteriyel maske üretimini sürdürüyor. Üretim ve paketleme işlemlerinde sadece gönüllü olan emekçi kadınların çalıştığı dikimevindeki ilk üretimi, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'te yerinde inceledi.


Nano Teknoloji ile üretiliyor


Üretim için gerekli makine ve teçhizatı oluşturan İzmit Belediyesi sıhhi maske kumaşı olarak nano teknoloji ile üretilen Nonwoven kumaşını kullanıyor. Anti bakteriyel özelliği bulunan kumaştan yapılan maskeler aynı zamanda, İzmit Belediyesi Dikimevi'nin ürettiği ilk ürünler oldu.


Öncelik sağlık kuruluşlarının


İlk ve öncelikli olarak sağlık kuruluşları için üretilen anti bakteriyel maske diğer kamu kuruluşlarının da ihtiyacını giderecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in büyük bir özveriyle uygulamaya koyduğu üretim sisteminde kadınlar gönüllü olarak çalışırken, İzmit Belediyesi kendi personelinin de maske ihtiyacını bundan sonra kendi dikimevinden karşılayacak. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

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