İzmit Belediyesi tehlike oluşturan binayı tahliye etti - Son Dakika

İzmit Belediyesi tehlike oluşturan binayı tahliye etti

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'ndeki zemin kolonları delinerek zarar verilen binayı tahliye ederek, binaya zarar veren müteahhit de cezai işlem uyguladı.

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'ndeki zemin kolonları delinerek zarar verilen binayı tahliye ederek, binaya zarar veren müteahhit de cezai işlem uyguladı.

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İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde, içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından balçık ve çöple doldurulan ruhsatlı ve iskanlı iş yeri İzmit Belediyesi tarafından temizlendi. Binanın kırılan giderini kanalizasyona bağlamak için kolonları delerek pimaş boru geçiren müteahhite de geçtiğimiz hafta mühür tutanağı ve encümen para cezası çıkarıldı. Firmadan binanın sağlamlığıyla ilgili rapor talep eden İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, raporların sunulmaması üzerine 4 katlı binayı geçtiğimiz tedbir amaçlı mühürledi.


Binanın bodrum katında müteahhit firma tarafından yapılan çalışmalar sonucu hasar oluştuğundan tedirgin olan bina sakinlerinin talebi üzerine, söz konusu bina İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. İnceleme sonrası tehlike oluşturduğu tespit edilen çalışma, 15 Haziran 2020 tarihinde İzmit Belediyesi tarafından tutanak altına alınarak durduruldu. Ardından İzmit Belediyesi Encümen kararıyla ilgili firmaya idari para cezası verildi. Binanın tehlike arz etmediğine dair inşaat firmasından uzman mühendislik raporu talep eden İzmit Belediyesi, ilgili rapor firma tarafından ibraz edilmediği için, binayı tahliye ederek mühürledi.


İzmit Beleditesi yetkilileri, Karabaş Mahalllesinde bulunan binada her gün yapılan denetimler sonucunda beton üzerinde izinsiz yapıldığı tespit edilen işlemlerin, mühürlemenin asıl gerekçesi olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri binayla ilgili müteahhit firmanın sunacağı teknik rapor doğrultusunda, binayla ilgili durumunun değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:51 Kaynak: İHA

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