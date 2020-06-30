İzmit Belediyesi üretim kooperatiflerine desteklemeye hazırlanıyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi üretim kooperatiflerine desteklemeye hazırlanıyor

Üretimi destekleyici çok sayıda projeye imza atan İzmit Belediyesi, peyzaj ve çevre düzenlemesi için kullandığı çiçekleri de, doğrudan Kocaeli'deki yerli üreticiden alacak.

Üretimi destekleyici çok sayıda projeye imza atan İzmit Belediyesi, peyzaj ve çevre düzenlemesi için kullandığı çiçekleri de, doğrudan Kocaeli'deki yerli üreticiden alacak.

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İzmit Belediyesi, park ve bahçelerle yol kenarlarının peyzaj çalışmaları ile çevre düzenlenmesini yapmak amacıyla kullandığı çiçekleri ve bitkileri doğrudan yerli üreticiden alacak. Çiçekleri Kartepeli yerli üreticiden almayı planlayan İzmit Belediyesi, böylelikle hem Kocaelili üreticiyi ve kooperatifi güçlendirecek hem de kentin parasının kentte kalmasını sağlayacak. Üreticinin desteklenmesinin hedeflendiği proje için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural S.S Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ensar Taştan ve kooperatif üyeleri Şaban Topçu, Uğur Ulusoy ve Muhittin Pilis hazır bulundu. Gerçekleşen ziyarette kooperatife ait tarım bahçeleri ve üretilen bitkiler incelenirken, yapılan görüşmeler sonrasında İzmit Belediyesinin, Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortak çalışarak, belediyenin park ve bahçelerde kullandığı çiçeklerin doğrudan üreticiden alınması konusunda fikir birliğine varıldı.


Kooperatif ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Üreten bir belediye olarak her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Belediye olarak Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla ürünlerimizi doğrudan üreticiden alarak yerli üreticimize destek verirken kentin parasının kentte kalmasını sağlayacağız" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi üretim kooperatiflerine desteklemeye hazırlanıyor - Son Dakika

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