İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı - Son Dakika

İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı

13 dakika önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal hizmet uzmanı alımı için yapılan mülakatlara bizzat katılarak süreci yerinde takip etti.

İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal hizmet uzmanı alımı için yapılan mülakatlara bizzat katılarak süreci yerinde takip etti.


İzmit Belediyesi'nde teknik personel işe alımlarında liyakatin sağlanması amacıyla getirdiği sınav sisteminin yazılı aşamasının ardından mülakat aşaması da tamamladı. Belediye bünyesinde açılan 3 kişilik sosyal hizmet uzmanı kadrosuna başvurarak yazılı sınava giren 62 kişiden yeterli puanı alan 15 kişi bu kez mülakatlara katıldı. İzmit Belediyesinin sosyal hizmet uzmanı adayları bu kez sözlü olarak alanları ile ilgili soruları yanıtladı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Elvam Atamtürk, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yasemin Gözkonan Kahveci'nin de katılımıyla gerçekleştirdiği mülakatlarda adaylara uzmanlık alanlarıyla ilgili sorular yönetildi. Mülakatlarda adaylardan özellikle saha çalışmalarında yaşanabilecek olası örnek olaylar üzerinden durum tespitleri yapmaları istendi. Kameralarla kayıt altına alınan mülakat sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından İzmit Belediyesinin internet sitesinden kamuoyuna ilan edilecek. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü
Profesör Saleh Sultansoy: Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'den "FETÖ'cüler ordudan neden tasfiye edilmedi?" eleştirisine yanıt İdlib'de son 3 ayda çatışmalar yüzünden 830 bin kişi yerinden edildi

Son Dakika Haberleri
10:59 Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın
09:53 Açlığa dayanamayan Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin
08:50 Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
08:48 Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
08:40 Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 11:09:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]