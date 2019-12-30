İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından kurulan taziye ekibi, 600 cenaze evini ziyaret ederek vatandaşların acılarına ortak oldu.

İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından kurulan taziye ekibi, 600 cenaze evini ziyaret ederek vatandaşların acılarına ortak oldu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiği ilk günlerde vatandaşlara acı ve zor günlerinde destek olmayı amacıyla taziye ekibi kurdu. Bu doğrultuda vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmayan ekip, kurulduğu günden bu yana 600 cenaze evini ziyaret etti. Taziye ekibi, vatandaşların acılarına ortak olmaya devam ediyor. Mezarlıklar müdürlüğünden aldığı bilgiler dahilinde İzmit sınırları içerisindeki tüm cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunuyor.


Vatandaşların her anlamda yanında olmaya çalışan İzmit Belediyesi gittiği taziye ziyaretlerinde lokum ve gül suyu ikramında bulunurken ekip kurulduğu Ağustos ayından itibaren 600 cenaze evini ziyaret ederek vatandaşların zor günlerinde destek oldu. Aynı zamanda İzmit Belediyesi cenaze evlerine akşam yemeği ikramı, masa, sandalye ve gölgelik konularında hizmet vermeye devam ediyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir
Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
21:36 Mersin'de "Bir Okul Bir Ekol Projesi" - Son Dakika
21:36 Arap Birliği, Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
21:35 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika
21:34 Eskişehir'de kar yağışı (4) - Son Dakika
21:34 Bursa maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'bomba var' dediği çanta boş çıktı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:37:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]