İzmit Belediyesi ve UNICEF'ten anlamlı işbirliği - Son Dakika
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İzmit Belediyesi ve UNICEF'ten anlamlı işbirliği

6 saat önce

İzmit Belediyesi, kentin tüm dinamiklerini de dahil ederek dezavantajlı çocuklar için UNICEF ile masaya oturdu.

İzmit Belediyesi ve UNICEF'ten anlamlı işbirliği, System.String[]

İzmit Belediyesi, kentin tüm dinamiklerini de dahil ederek dezavantajlı çocuklar için UNICEF ile masaya oturdu.


İzmit Belediyesi, çocuk haklarının korunması ve savunulması konusunda dünyanın en etkin kuruluşlarından olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Çocuk hakları konusundaki hassaslığı ile tanınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in birçok kez bir araya geldiği UNICEF yetkilileri ile 2020 yılı için İzmit'te yürütülecek çalışmaların planı oluşturularak masaya oturuldu.


İzmit'in önde gelen birçok sivil toplum kuruluşunun da dahil edildiği çalışma planında, dezavantajlı çocuklara korunma, eğitim, gelişim desteğinin yanı sıra toplumsal yaşama katılım haklarını da sağlayacak uygulamalar yer aldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç'in katılımı ile gerçekleşen imza töreninde 'Tüm çocuklarımıza her alanda fırsat eşitliğini sağlayacağız' mesajı verildi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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