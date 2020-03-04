İzmit Belediyesi veteriner alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi veteriner alacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi veteriner alacak

6 saat önce

İzmit Belediyesi, veteriner alımı için internet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirmeye alacak.

İzmit Belediyesi veteriner alacak, System.String[]

İzmit Belediyesi, veteriner alımı için internet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirmeye alacak.


İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere veteriner alacak. Belediye, İzmit'teki sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarının hastalık, sakatlık ve yaralarının teşhisi, gerekli tedavilerinin gerçekleştirilmesi, hayvan sağlığının korunması için önlem alınmasını sağlayacak ve tam zamanlı görev yapabilecek veteriner alınacağına dair ilan yayınladı. Personel alımı için müracaatlar 04-11 Mart tarihleri arasında belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.


Sınava girmeye hak kazanan adaylar 13 Mart Cuma günü yine internet adreslerinden duyurulacak. Sınavda başarı gösteren adaylar mülakata çağırılacak. Yazılı sınav 16 Mart Pazartesi günü, sözlü mülakat ise 23 Mart Pazartesi günü yapılacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti! Ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi veteriner alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]