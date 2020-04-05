İzmit Belediyesi yapı projelerini, dijital ortamda alacak - Son Dakika

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İzmit Belediyesi yapı projelerini, dijital ortamda alacak
6 saat önce
İzmit Belediyesi, mimari ve statik projeleri korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda alacak.
İzmit Belediyesi, mimari ve statik projeleri korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda alacak.
Korona virüse karşı tüm birimleriyle ve her alanda büyük bir mücadele veren İzmit Belediyesi, vatandaşların dışarı çıkmasına gerek bırakmayacak tedbirleri almaya da devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimine verilecek mimari ve statik projeler 06 Nisan tarihinden itibaren mail ortamında alınacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:17 Kaynak: İHA
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