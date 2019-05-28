İzmit Belediyesinde 10 işçi işten çıkarıldı

İzmit Belediyesinde 10 işçinin işine son verildiği bildirildi.

İzmit Belediyesinde 10 işçinin işine son verildiği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, dün İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ AŞ'de çalışan 10 işçinin iş akdinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yetkili oldukları İzmit Belediyesi'nin şirketi BEKAŞ AŞ'de çalışan 10 üyelerinin iş akdi sonlandırıldığını kaydetti.

CHP'den İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet'in, yerel seçimlerinden önce miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmalarda, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını ve işçilerin kendisine güvenmesini istediğini hatırlatan Ersoy, "Arkadaşlarımızın işine son verilmesinin ve bu işten çıkarmaların devam edeceği şeklindeki duyumlarımızın, seçim öncesi verilen sözlerle bağdaşmadığı ortadadır." ifadesini kullandı.

Ersoy, işten çıkarmaların devam etmesi ve çıkarılan işçilerin işe alınmaması durumunda İzmit Belediyesinde iş barışı ve huzurundan bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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