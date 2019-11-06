Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesinden ailelere yardım
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesinden ailelere yardım

İzmit Belediyesinden ailelere yardım

6 saat önce

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eden İzmit Belediyesi'nden bir aileye daha yardım eli uzatıldı.

İzmit Belediyesinden ailelere yardım, System.String[]

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eden İzmit Belediyesi'nden bir aileye daha yardım eli uzatıldı.


İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya devam eden İzmit Belediyesi bir aileye daha yardım elini uzattı. Sağlık problemleri nedeniyle İzmit Belediyesi'nden destek isteyen 6 yaşındaki Miraç'ın ailesinin bu talebine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kayıtsız kalmadı. 6 yaşındaki Miraç'ın sünnet operasyonu İzmit Belediyesi aracılığıyla Op. Dr. Arzu Özyer Bektaş tarafından gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Dost Eller aracılığı ile gerçekleşen başarılı operasyon sonrası Miraç'ın ailesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Arzu Özyer Bektaş'a teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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